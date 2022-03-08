Бастрыкин поручил фиксировать блокировку украинскими националистами эвакуации мирных людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия украинских националистов, препятствующие эвакуации мирных жителей.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Председатель... поручил центральному аппарату ведомства фиксировать все известные факты по воспрепятствованию эвакуации мирных жителей и расследовать их в рамках уголовного дела о захвате заложников (ст. 206 УК России)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что каждый подобный случай будет тщательно изучен в рамках предварительного следствия с целью их правовой оценки и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России, объявили, что непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией по эвакуации мирных граждан и иностранцев будет установлена с 09:30 мск 8 марта.