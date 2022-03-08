Бастрыкин поручил фиксировать блокировку украинскими националистами эвакуации мирных людей
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте СК России.
«Председатель... поручил центральному аппарату ведомства фиксировать все известные факты по воспрепятствованию эвакуации мирных жителей и расследовать их в рамках уголовного дела о захвате заложников (ст. 206 УК России)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что каждый подобный случай будет тщательно изучен в рамках предварительного следствия с целью их правовой оценки и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России, объявили, что непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией по эвакуации мирных граждан и иностранцев будет установлена с 09:30 мск 8 марта.