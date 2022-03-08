В МИД ЛНР анонсировали расследование о тайной тюрьме нацистского батальона «Айдар»

Первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино.

«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобождённую от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», — заявила она РИА Новости.

Она уточнила, что националистический батальон «Айдар» в бывшем колбасном цеху села организовал тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.

По её словам, соответствующие специалисты намерены отправиться на место с теми людьми, которые там сидели, но которым удалось выбраться в итоге из этого места.

«Они это всё видели, знают, мы поедем и посмотрим», — рассказала Сорока.

Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украине наблюдаются признаки неконтролируемой агонии среди боевиков националистических батальонов, которые знают, что их дни сочтены, и препятствуют выходу мирных граждан в Россию.