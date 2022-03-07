В Минобороны России отметили «агонию боевиков нацбатальонов» на Украине

На Украине наблюдаются признаки неконтролируемой агонии среди боевиков националистических батальонов, которые знают, что их дни сочтены, и препятствуют выходу мирных граждан в Россию, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Налицо признаки никем не контролируемой агонии со стороны боевиков националистических батальонов, а также их пособников в должностях мэров и глав населённых пунктов практически по всей территории Украины, которая ещё подконтрольна нацистам», — сказал он.

Мизинцев добавил, что националисты не брезгуют ничем и идут на «самые кошмарные преступления» против мирных граждан.

«Нам достоверно известно, почему киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу мирных граждан и иностранцев в Россию, а по сути боится, что люди расскажут правду о беспределе и хаосе, унижениях и страданиях, а также геноциде, устроенном этим бесчеловечным режимом», — сказал глава центра.

Мизинцев также рассказал, что 6 марта в Харькове, Сумах и других городах зафиксированы факты, когда «обезумевшие от вседозволенности боевики» нацбатальонов «расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве России».

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита, и открывали огонь из-за спин граждан.