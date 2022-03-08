Небензя рассказал об отказе Киева во взаимодействии по эвакуации людей через гумкоридоры

Украинская сторона категорически отказывается от взаимодействия с Россией по вопросу эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине.

«Украинская сторона категорически отказывается взаимодействовать по вопросу эвакуации людей их Харькова и Сум», — сказал Небензя. Он назвал «понятным» намерение Киева любым путём препятствовать выходу желающих мирных граждан и иностранцев в Россию. «Боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов», — предположил Небензя. Российская сторона объявляет с 10:00 мск вторника, 8 марта, режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, сообщили в Минобороны России.