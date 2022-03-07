Путин призвал ЕС оказать давление на киевские власти и заставить уважать гуманитарное право

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Президент России Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что российская сторона уже несколько раз объявляла режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам на Украине, однако украинские нацбатальоны препятствуют этому.

«Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — говорится в сообщении Кремля.

Также в разговоре с Мишелем Путин дал оценку ходу переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.

Глава государства отметил, что основная угроза на Украине исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением.

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