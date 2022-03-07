Путин призвал ЕС оказать давление на киевские власти и заставить уважать гуманитарное право
«Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — говорится в сообщении Кремля.
Также в разговоре с Мишелем Путин дал оценку ходу переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.
Глава государства отметил, что основная угроза на Украине исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением.