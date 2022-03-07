Владимир Путин изложил главе Евросовета Мишелю позицию России по ситуации на Украине

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Российский лидер Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и изложил ему позицию России в связи с проведением спецоперации на Украине. Российский президент подчеркнул, что основная угроза там исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь населением.

Стороны предметно обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также 7 марта президент России в телефонном разговоре проинформировал индийского премьера Нарендру Моди об объявлении российскими ВС режима тишины и открытии гуманитарных коридоров на Украине.

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