Владимир Путин изложил главе Евросовета Мишелю позицию России по ситуации на Украине
Стороны предметно обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Основная угроза исходит от националистических формирований, которые, по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», — сообщает пресс-служба Кремля.
Также 7 марта президент России в телефонном разговоре проинформировал индийского премьера Нарендру Моди об объявлении российскими ВС режима тишины и открытии гуманитарных коридоров на Украине.