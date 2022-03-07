В Москве прошла встреча представителей Минобороны и ООН по ситуации на Украине

В Москва прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.

«В соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, 7 марта в Москве проведена первая встреча представителей Минобороны России и Организации Объединённых Наций», — заявили в Министерстве обороны.

Как встрече был обсуждён алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

6 марта Гутерреш призвал реализовать на Украине гуманитарные коридоры для желающих покинуть Мариуполь, Харьков, Сумы и другие города в зоне военных действий.