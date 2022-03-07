В Минобороны России заявили об уничтожении 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время спецоперации было поражено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Всего за время операции поражено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Уточняется, что в это число, в частности, вошли 82 пункта управления и узла связи украинских вооружённых сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций.

Ранее Конашенков заявил, что в ходе операции погибли 498 российских военных, а 1597 получили ранения.