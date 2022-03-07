В Минобороны России заявили об уничтожении 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время спецоперации было поражено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Всего за время операции поражено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Уточняется, что в это число, в частности, вошли 82 пункта управления и узла связи украинских вооружённых сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций.

Ранее Конашенков заявил, что в ходе операции погибли 498 российских военных, а 1597 получили ранения.

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