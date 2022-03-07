В ОБСЕ заявили о повреждении объекта миссии в Мариуполе в результате обстрела
«Миссия получила сообщения о том, что помещение узлового пункта СММ в Мариуполе получило повреждения в результате обстрела. Согласно первоначальным сообщениям от национальной миссии СММ, здание было повреждено, оборудование связи, принадлежащее СММ, уничтожено, а два автомобиля СММ подожжены», — говорится в отчёте организации.
В ОБСЕ также заявили, что эвакуация работников миссии на Украине почти завершена.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела группы мирных жителей при эвакуации в Мариуполе.
По данным следователей, участники нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан при прохождении гумкоридора, в результате чего двое гражданских лиц погибли, ещё четверо пострадали.