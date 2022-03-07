В ЛНР задержали планировавших теракты агентов разведки Минобороны Украины
«Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов», — передаёт ТАСС сообщение.
Уточняется, что теракты планировалось совершить в Ростовской области и на территории ЛНР.
Ранее задержанный на территории Донецкой Народной Республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.