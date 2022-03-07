В ЛНР задержали планировавших теракты агентов разведки Минобороны Украины

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В Министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики сообщили о задержании двух агентов украинского оборонного ведомства, планировавших теракты в России и ЛНР.

«Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов», — передаёт ТАСС сообщение.

Уточняется, что теракты планировалось совершить в Ростовской области и на территории ЛНР.

Ранее задержанный на территории Донецкой Народной Республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

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