Путин заявил Макрону о контроле ВС России над Чернобыльской АЭС
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«Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Путин проинформировал Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС и подчеркнул, что попытки переложить на российских военнослужащих ответственность за инцидент являются элементом пропагандистской кампании.
Российские вооружённые Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС во избежание потенциальных провокаций, чреватых катастрофическими последствиями.
«Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена... радиоактивный фон остаётся в норме», — отмечается в сообщении.
Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.