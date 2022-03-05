Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал ход российско-украинских переговоров

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ход переговоров российской и украинской делегаций.

«Что касается переговоров с русскими, я не могу сказать, что там есть хоть какой-то прогресс... Но каждая война завершается дипломатией и переговорами, так что нам надо продолжать говорить, но мы не идём на переговоры, чтобы принимать российские ультиматумы», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров.

Представитель делегации Украины Давид Арахамия заявил, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить