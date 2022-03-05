Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал ход российско-украинских переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ход переговоров российской и украинской делегаций.

«Что касается переговоров с русскими, я не могу сказать, что там есть хоть какой-то прогресс... Но каждая война завершается дипломатией и переговорами, так что нам надо продолжать говорить, но мы не идём на переговоры, чтобы принимать российские ультиматумы», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров.

Представитель делегации Украины Давид Арахамия заявил, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.