МВФ на следующей неделе рассмотрит предоставление Киеву помощи в размере $1,4 млрд
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«Украина уже запросила чрезвычайное финансирование в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ. Сотрудники (фонда. — RT) ожидают, что этот запрос будет вынесен на рассмотрение исполнительного совета уже на следующей неделе», — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что МВФ и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере $3 млрд.
Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о готовности организации оказать Украине финансовую помощь.