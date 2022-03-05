МВФ на следующей неделе рассмотрит предоставление Киеву помощи в размере $1,4 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) на следующей неделе рассмотрит предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд. Об этом говорится в заявлении МВФ.

«Украина уже запросила чрезвычайное финансирование в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ. Сотрудники (фонда. — RT) ожидают, что этот запрос будет вынесен на рассмотрение исполнительного совета уже на следующей неделе», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что МВФ и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере $3 млрд.

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о готовности организации оказать Украине финансовую помощь.