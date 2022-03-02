МВФ и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере $3 млрд

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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере $3 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении.

«Мы готовим пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее $350 млн, которая будет представлена на утверждение совета директоров на этой неделе, за которой последует поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму $200 млн с быстрым предоставлением средств», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что МВФ и Всемирный банк могут рассмотреть запрос Киева на предоставление срочной финансовой помощи на следующей неделе.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о готовности организации оказать Украине финансовую поддержку.

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