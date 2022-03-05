В офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров состоится «в ближайшие дни»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдёт «в ближайшие день-два».
В офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров состоится «в ближайшие дни»
  • РИА Новости

«В ближайшие день-два. Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», — приводит слова Подоляка «СТРАНА.ua».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров. 

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

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