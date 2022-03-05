В офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров состоится «в ближайшие дни»
- РИА Новости
«В ближайшие день-два. Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», — приводит слова Подоляка «СТРАНА.ua».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров.
По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.