Народная милиция освободила похищенного ранее представителя ЛНР в СЦКК Косяка

Народная милиция ЛНР освободила наблюдателя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которого ранее схватили украинские военные на линии соприкосновения. Он провёл в плену 143 дня.

РИА Новости

«Благодаря Народной милиции и освобождению Старобельска удалось освободить из старобельского СИЗО наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка», — сказал корреспондент Луганского информационного центра. Как уточняется, диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка утром 13 октября 2021 года в зоне разведения сил и средств у Золотого. В том же месяце Генпрокуратура ЛНР возбудила дело по данному факту.