Народная милиция освободила похищенного ранее представителя ЛНР в СЦКК Косяка
- РИА Новости
«Благодаря Народной милиции и освобождению Старобельска удалось освободить из старобельского СИЗО наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка», — сказал корреспондент Луганского информационного центра.
Как уточняется, диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка утром 13 октября 2021 года в зоне разведения сил и средств у Золотого.
В том же месяце Генпрокуратура ЛНР возбудила дело по данному факту.