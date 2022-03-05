Народная милиция освободила похищенного ранее представителя ЛНР в СЦКК Косяка

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Народная милиция ЛНР освободила наблюдателя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которого ранее схватили украинские военные на линии соприкосновения. Он провёл в плену 143 дня.
Народная милиция освободила похищенного ранее представителя ЛНР в СЦКК Косяка
  • РИА Новости

«Благодаря Народной милиции и освобождению Старобельска удалось освободить из старобельского СИЗО наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка», — сказал корреспондент Луганского информационного центра.

Как уточняется, диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка утром 13 октября 2021 года в зоне разведения сил и средств у Золотого.

В том же месяце Генпрокуратура ЛНР возбудила дело по данному факту.

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