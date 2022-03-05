Экс-премьер Украины Азаров не исключил возвращения в политику

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Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя возможность возвращения в политику, отметил, что не будет «отсиживаться в стороне», если возникнет необходимость в его опыте и знаниях.

«На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю», — сказал он, комментируя вероятность смены власти в стране.

Он отметил, что мог бы поделиться своим опытом в процессе восстановления экономики народного хозяйства Украины.

«Но сам я никуда напрашиваться не буду», — подчеркнул Азаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, «есть часть специалистов, которые живут, к сожалению, в иммиграции», как и он сам.

«Сейчас задача — прекратить кровопролитие и разрушение страны», — заключил бывший премьер.

Также Николай Азаров усомнился в возможности переговоров российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его мнению, договорённости можно заключать лишь с теми людьми, которые способны принимать и реализовывать «вменяемые решения».

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