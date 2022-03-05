Экс-премьер Украины Азаров усомнился в возможности переговоров Путина с Зеленским

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в возможности переговоров российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, договорённости можно заключать лишь с теми людьми, которые способны принимать и реализовывать «вменяемые решения».

«Вообще говоря, проводят переговоры с теми людьми, кто обладает реальной властью, способны принимать вменяемые решения, способны их реализовывать — то есть обладают набором инструментов, позволяющих их реализовывать, вот тогда есть смысл о чём-то разговаривать, переговаривать и приходить к каким-то результатам», — сказал Азаров РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что «не против любых переговоров».

«Потому что если даже, как сейчас в Беловежской Пуще, договорились о создании зелёных коридоров, если они будут реализованы, эти договоры, переговоры, то это большой плюс... Но я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима», — добавил бывший премьер.

3 марта президент Украины сообщил, что готов обсуждать с российским лидером широкий круг вопросов, в том числе ДНР и ЛНР.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия отмечал, что Зеленский «не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях».

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

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