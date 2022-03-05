Экс-премьер Украины Азаров усомнился в возможности переговоров Путина с Зеленским
«Вообще говоря, проводят переговоры с теми людьми, кто обладает реальной властью, способны принимать вменяемые решения, способны их реализовывать — то есть обладают набором инструментов, позволяющих их реализовывать, вот тогда есть смысл о чём-то разговаривать, переговаривать и приходить к каким-то результатам», — сказал Азаров РИА Новости.
Вместе с тем он отметил, что «не против любых переговоров».
«Потому что если даже, как сейчас в Беловежской Пуще, договорились о создании зелёных коридоров, если они будут реализованы, эти договоры, переговоры, то это большой плюс... Но я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима», — добавил бывший премьер.
3 марта президент Украины сообщил, что готов обсуждать с российским лидером широкий круг вопросов, в том числе ДНР и ЛНР.
Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия отмечал, что Зеленский «не запрашивал никаких контактов для прямого диалога, кроме как в каких-то публичных заявлениях».
По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.