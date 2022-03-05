Азаров: Зеленский планировал использовать ЧП на АЭС для создания бесполётной зоны
«Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое — ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками», — сказал Азаров РИА Новости.
Даже «второстепенный пожар» на центре подготовки — «это всё-таки явление ЧП» на таком «сверхкатегорийном атомном объекте», добавил он.
«Поэтому, первое, совершенно очевидно, что это продуманная провокация. Второе, мгновенная реакция Зеленского — это же ночью было, и мгновенное его обращение к американцам и к Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполётной зоны над Украиной», — заявил экс-премьер.
4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.
После этого Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.