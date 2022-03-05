Азаров: Зеленский планировал использовать ЧП на АЭС для создания бесполётной зоны

Провокация на Запорожской АЭС была тщательно продумана киевскими властями, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, президент Владимир Зеленский планировал использовать ЧП для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполётную зону над Украиной.

«Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое — ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками», — сказал Азаров РИА Новости.

Даже «второстепенный пожар» на центре подготовки — «это всё-таки явление ЧП» на таком «сверхкатегорийном атомном объекте», добавил он.

«Поэтому, первое, совершенно очевидно, что это продуманная провокация. Второе, мгновенная реакция Зеленского — это же ночью было, и мгновенное его обращение к американцам и к Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполётной зоны над Украиной», — заявил экс-премьер.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.

После этого Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.