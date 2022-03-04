Минобороны России сообщило, что ВС продолжают наступление на широком фронте на Украине
- РИА Новости
Отмечается, что взяты под контроль населённые пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.
Вооружённые силы ДНР взяли под контроль населённые пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое.
Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, овладела населёнными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое.
Ранее в Минобороны России сообщили о продвижении войск ДНР вперёд на 8 км.