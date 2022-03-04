Минобороны России сообщило, что ВС продолжают наступление на широком фронте на Украине

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Вооружённые силы России наступают на широком фронте, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Народной Республики, и освобождают новые населённые пункты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило, что ВС продолжают наступление на широком фронте на Украине
  • РИА Новости

Отмечается, что взяты под контроль населённые пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.

Вооружённые силы ДНР взяли под контроль населённые пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое.

Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, овладела населёнными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое.

Ранее в Минобороны России сообщили о продвижении войск ДНР вперёд на 8 км.

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