Минобороны России сообщило, что ВС продолжают наступление на широком фронте на Украине

Вооружённые силы России наступают на широком фронте, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Народной Республики, и освобождают новые населённые пункты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости