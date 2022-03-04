В Минобороны России сообщили о продвижении войск ДНР вперёд на 8 км

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики продолжили наступление и продвинулись до 8 км вперёд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 км», — сообщил Конашенков.

По его словам, взяты под контроль населённые пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино и Новогригоровка.

В российском Минобороны также уточнили, что ДНР продолжила сужать кольцо окружения Мариуполя.

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.