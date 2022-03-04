В ДНР заявили о гибели 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей с 25 февраля

В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибли 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей.

Соответствующие данные опубликованы омбудсменом ДНР в Telegram.

Также отмечается, что за этот же период в республике из-за боевых действий пострадали 406 военных и 73 мирных жителя.

Ранее замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела Министерства внутренних дел ДНР Артём Малеванный заявил, что украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.