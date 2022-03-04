В ДНР заявили о гибели 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей с 25 февраля

Короткая ссылка
В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибли 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей.
В ДНР заявили о гибели 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей с 25 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Marcus Yam

Соответствующие данные опубликованы омбудсменом ДНР в Telegram.

Также отмечается, что за этот же период в республике из-за боевых действий пострадали 406 военных и 73 мирных жителя.

Ранее замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела Министерства внутренних дел ДНР Артём Малеванный заявил, что украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить