Советник главы офиса президента Украины высказался о позициях Киева и Москвы на переговорах

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о позициях украинской и российской сторон на переговорах.

«Позиция России жёсткая, но позиция Украины тоже жёсткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти», — приводит слова Подоляка Telegram-канал «Украины 24».

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.