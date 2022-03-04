Советник главы офиса президента Украины высказался о позициях Киева и Москвы на переговорах

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о позициях украинской и российской сторон на переговорах.
Советник главы офиса президента Украины высказался о позициях Киева и Москвы на переговорах
  • РИА Новости

«Позиция России жёсткая, но позиция Украины тоже жёсткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти», — приводит слова Подоляка Telegram-канал «Украины 24».

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

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