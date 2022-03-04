Басурин: первой семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на данный момент есть первый случай выхода семьи из Мариуполя по гуманитарному коридору, людям оказывают помощь.

«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя», — цитирует ТАСС Басурина.

Как уточняется, семья вышла через населённый пункт Виноградово, сейчас они находятся в Азовске.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.