Басурин: первой семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору

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Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на данный момент есть первый случай выхода семьи из Мариуполя по гуманитарному коридору, людям оказывают помощь.
Басурин: первой семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя», — цитирует ТАСС Басурина.

Как уточняется, семья вышла через населённый пункт Виноградово, сейчас они находятся в Азовске.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

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