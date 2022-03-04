Басурин: первой семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору
- РИА Новости
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«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя», — цитирует ТАСС Басурина.
Как уточняется, семья вышла через населённый пункт Виноградово, сейчас они находятся в Азовске.
3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.
Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».
Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.