Лукашенко: законодательство страны приведут в соответствие с Конституцией за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года всё белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой Конституцией.

AFP

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