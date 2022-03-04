Лукашенко: законодательство страны приведут в соответствие с Конституцией за два года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за два года всё белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой Конституцией.
Лукашенко: законодательство страны приведут в соответствие с Конституцией за два года
  • AFP
  • © Yevgeny BIYATOV / SPUTNIK

«Ранее принятые акты президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть. Одни оставить, нормы других обязательно перенести в законы, а от третьих отказаться. На эту работу Конституцией отведено два года», — цитирует его БЕЛТА в своём Telegram.

По его словам, Белоруссии предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов.

Ранее Лукашенко заявил, что обновлённая Конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта.

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