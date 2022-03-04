Власти Запорожской области рассказали о радиационном фоне после пожара на АЭС

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Радиационный фон на территории Запорожской области после пожара на местной АЭС остаётся без изменений, угрозы для населения нет. Об этом сообщили в областной администрации.
Власти Запорожской области рассказали о радиационном фоне после пожара на АЭС
  • AP

«По состоянию на 07:00 (08:00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остаётся без изменений и не несёт угрозы жизни и здоровью населения», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в районе Запорожской АЭС.

4 марта представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС.

Как сообщили в МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС на Украине не затронул основное оборудование станции.

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