Власти Запорожской области рассказали о радиационном фоне после пожара на АЭС
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«По состоянию на 07:00 (08:00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остаётся без изменений и не несёт угрозы жизни и здоровью населения», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в районе Запорожской АЭС.
4 марта представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС.
Как сообщили в МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС на Украине не затронул основное оборудование станции.