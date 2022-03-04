Москалькова сообщила о большом числе обращений от желающих приехать в Россию с Украины

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступает большое количество обращений от людей, которые хотят покинуть Украину и приехать в Россию.
Москалькова сообщила о большом числе обращений от желающих приехать в Россию с Украины
  • РИА Новости

«Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она уточнила, что не все коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, являются безопасными.

По словам Москальковой, «люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться».

Уполномоченный по правам человека в России также отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить