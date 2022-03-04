Москалькова сообщила о большом числе обращений от желающих приехать в Россию с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступает большое количество обращений от людей, которые хотят покинуть Украину и приехать в Россию.

«Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Она уточнила, что не все коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, являются безопасными.

По словам Москальковой, «люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться».

Уполномоченный по правам человека в России также отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.