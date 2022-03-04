Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что для тушения пожара в районе Запорожской АЭС привлекли 44 спасателя и задействовали 11 единиц техники.

«К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении в Telegram.

Установлено, что возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

Позднее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС.

Как сообщили в МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС на Украине не затронул основное оборудование станции.