Для тушения пожара в районе Запорожской АЭС привлекли 44 спасателя

Короткая ссылка
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что для тушения пожара в районе Запорожской АЭС привлекли 44 спасателя и задействовали 11 единиц техники.

«К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении в Telegram.

Установлено, что возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

Позднее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС.

Как сообщили в МАГАТЭ, пожар в районе Запорожской АЭС на Украине не затронул основное оборудование станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить