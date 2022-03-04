В порту Николаева подтопили флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный»

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Флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Украины закрыл судоходство в северо-западном районе Чёрного моря из соображений безопасности.

В феврале украинский патрульный катер «Прилуки» провёл учения со стрельбами в Чёрном море.

1 января на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.

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