Песков: понимание между Москвой и Киевом по гуманитарным вопросам на Украине очень важно
- РИА Новости
«Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжёлой ситуации очень важно», — сказал представитель Кремля.
3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.
Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».
Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.