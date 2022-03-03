Песков: понимание между Москвой и Киевом по гуманитарным вопросам на Украине очень важно

Достигнутое Россией и Украиной понимание по гуманитарным вопросам в нынешней ситуации очень важно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжёлой ситуации очень важно», — сказал представитель Кремля.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.