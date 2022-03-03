Глава СВР: чем успешнее идёт операция на Украине, тем сильнее истерика США и НАТО

Чем успешнее развивается специальная военная операция России на Украине, «тем сильнее становится истерика» у США и других стран НАТО, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО. От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами», — сказал он.

По словам Нарышкина, Служба внешней разведки России получает данные, свидетельствующие о намерении США и украинского режима максимально затянуть российскую военную операцию на Украине и перевести её в позиционную войну.