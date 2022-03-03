Глава СВР Нарышкин: США и украинские власти намерены затянуть военную спецоперацию России

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Служба внешней разведки России получает данные, свидетельствующие о намерении США и украинского режима максимально затянуть российскую военную операцию на Украине и перевести его в позиционную войну.
Глава СВР Нарышкин: США и украинские власти намерены затянуть военную спецоперацию России
  • РИА Новости

«Сегодня уже отчётливо видно, в том числе и по поступающей к нам развединформации, что американская ад­министрация и покорный ей украинский режим делают ставку на максимальное затягивание конфликта, перерастание его в позиционную войну высокой степени интенсивности», — говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина.

Он констатировал, что из западных стран на Украину засылаются группы вооружённых боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья.

«В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой опе­рации и сгинем, а они смогут спокойно заняться зачисткой Ближнего Востока, Евразии и АТР. Этого не будет: «древнее прошло, теперь всё новое». Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история», — сказал Нарышкин.

В разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

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