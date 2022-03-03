Песков назвал вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вряд ли возможным призыв на службу в Донбасс участников незаконных акций против российской специальной военной операции на Украине. Об этом информирует ТАСС.
Песков назвал вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций
  • РИА Новости

«Вряд ли (такое возможно. — RT)», — сказал он, комментируя инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР.

Песков отметил, что военная служба является привилегией, а не наказанием.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается призывать на военную службу в Донбасс лиц, которые были привлечены к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить