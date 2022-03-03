Песков назвал вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вряд ли возможным призыв на службу в Донбасс участников незаконных акций против российской специальной военной операции на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Вряд ли (такое возможно. — RT)», — сказал он, комментируя инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР.

Песков отметил, что военная служба является привилегией, а не наказанием.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается призывать на военную службу в Донбасс лиц, которые были привлечены к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине.