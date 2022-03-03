Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект о призыве в Донбасс участников незаконных акций

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Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает призывать на военную службу в Донбасс лиц, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине.
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект о призыве в Донбасс участников незаконных акций
  • РИА Новости

Об этом сообщается в электронной базе Госдумы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в некоторых регионах России.

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