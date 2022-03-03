Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект о призыве в Донбасс участников незаконных акций

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает призывать на военную службу в Донбасс лиц, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации на Украине.

РИА Новости

Об этом сообщается в электронной базе Госдумы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в некоторых регионах России.