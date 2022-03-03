Военные Минобороны России доставили 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили украинцам, проживающим в приграничных населённых пунктах Харьковской области, 30 т гуманитарной помощи.

«Гуманитарная помощь общим объёмом свыше 30 т доставлена в город Волчанск и посёлок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», — говорится в сообщении Минобороны России.

В составе гуманитарного груза продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированная питьевая вода.

Ранее российское военное ведомство объявило о создании круглосуточного межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Штаб будет оказывать всестороннюю помощь населению Украины и жителям ДНР и ЛНР, а также обеспечит безопасную эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.