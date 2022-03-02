Постпред России заявил о нежелании Киева найти взвешенное решение ситуации вокруг Украины

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Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что не видит желания Киева найти легитимное и взвешенное решение проблемы в ходе переговоров с российской стороной.

«Мы поддерживаем дипломатические средства, но эта дипломатия должна уважать позиции всех стран и осуществляться на равноправной основе, чего мы, к сожалению, не видим... Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Он выразил надежду, что переговоры российской и украинской делегаций послужат началом политического решения.

Как ранее сообщил RT источник, второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта в районе Беловежской пущи.

Первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии прошёл 28 февраля и длился около пяти часов. 

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