Пленённые под Волновахой солдаты ВСУ рассказали о плохой координации украинских войск
«Даже свои не предупредили о том, что мы заезжаем. Мы встретились с 53-й и начали ******* (сражаться) с ними. Такое командование. Не предупредили, что наши заезжают», — рассказали они.
Перед пленом военнослужащие остались без командира.
«Сдались. Мы отступали, у нас не было ни командира, никого. Нам сказали: ждать. Чего ждать, кого ждать — непонятно. В итоге нас затрёхсотило (ранило. — RT) там троих. Двоих задвухсотило (убило)», — рассказал солдат ВСУ.
Ранее штаб обороны ДНР заявил, что украинские националисты расстреляли мирных граждан в Волновахе, когда те пытались покинуть город с белым флагом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе в Донбассе.