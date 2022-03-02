Пленённые под Волновахой солдаты ВСУ рассказали о плохой координации украинских войск

Пленённые военнослужащими ДНР солдаты вооружённых сил Украины в видео RT рассказали о плохой координации украинских войск.

«Даже свои не предупредили о том, что мы заезжаем. Мы встретились с 53-й и начали ******* (сражаться) с ними. Такое командование. Не предупредили, что наши заезжают», — рассказали они.

Перед пленом военнослужащие остались без командира.

«Сдались. Мы отступали, у нас не было ни командира, никого. Нам сказали: ждать. Чего ждать, кого ждать — непонятно. В итоге нас затрёхсотило (ранило. — RT) там троих. Двоих задвухсотило (убило)», — рассказал солдат ВСУ.

Ранее штаб обороны ДНР заявил, что украинские националисты расстреляли мирных граждан в Волновахе, когда те пытались покинуть город с белым флагом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе в Донбассе.