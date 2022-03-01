Бастрыкин поручил расследовать обстрел жителей Волновахи украинскими националистами

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе в Донбассе.
Бастрыкин поручил расследовать обстрел жителей Волновахи украинскими националистами
  • globallookpress.com
  • © Russian Investigative Committee

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Отмечается, что Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе.

Ранее штаб обороны ДНР заявил, что украинские националисты расстреляли мирных граждан в Волновахе, когда те пытались покинуть город с белым флагом.

До этого в Минобороны России заявили, что националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке.

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