Бастрыкин поручил расследовать обстрел жителей Волновахи украинскими националистами
- globallookpress.com
- © Russian Investigative Committee
Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
Отмечается, что Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе.
Ранее штаб обороны ДНР заявил, что украинские националисты расстреляли мирных граждан в Волновахе, когда те пытались покинуть город с белым флагом.
До этого в Минобороны России заявили, что националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке.