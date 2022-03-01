МККК прокомментировал работу организации на территории Украины

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Международный комитет Красного Креста прокомментировал работу организации на территории Украины.
МККК прокомментировал работу организации на территории Украины
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«У нас более 600 сотрудников в зоне конфликта, который начался на территории Украины в 2014-м. Они находятся в разных местах, включая Мариуполь, Донецк и Луганск, и небольшое присутствие в Киеве. Мы перевели сотрудников из Киева в западную Украину и за её пределы, чтобы наши команды могли работать более оперативно и оказывать столь необходимую поддержку людям, пострадавшим от конфликта», — заявили RT в МККК.

Отмечается, что команды организации также находятся на территории Донбасса.

«МККК работает в затронутых конфликтом районах в условиях полной прозрачности и диалога со всеми сторонами, чтобы обеспечить безопасный доступ наших сотрудников к пострадавшим. Приоритетом МККК является помощь пострадавшим. 25 февраля мы отреагировали на острую потребность в обеспечении людей водой, доставив более 16 тыс. литров питьевой воды в село Еленовка на востоке Донбасса. Ранее на прошлой неделе мы передали 3 тыс. литров воды в Докучаевскую больницу для обеспечения работы основных служб, а также 7 тыс. литров воды — в Донецкий муниципалитет. Дополнительно мы установили пять водонаборных точек по 5 тыс. литров каждая, чтобы люди могли набирать воду в Еленовке. 27 февраля мы передали 16 наборов для оказания первой помощи Украинскому Красному Кресту в Мариуполе», — рассказали в МККК.

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