ВС России уничтожили 1325 военных объектов на Украине

Российские Вооружённые силы уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, в том числе поражены 43 пункта управления и узла связи.

Минобороны сообщило, что уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю.