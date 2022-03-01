ВС России уничтожили 1325 военных объектов на Украине

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Российские Вооружённые силы уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили 1325 военных объектов на Украине
  • РИА Новости
  • © Минобороны РФ

«Всего Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, в том числе поражены 43 пункта управления и узла связи.

Минобороны сообщило, что уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю.

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