ВС России уничтожили 1325 военных объектов на Украине
- РИА Новости
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«Всего Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.
По его словам, в том числе поражены 43 пункта управления и узла связи.
Минобороны сообщило, что уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.
Также в Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю.