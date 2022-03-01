Вторая встреча делегаций России и Украины может пройти 2 марта

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Новый раунд переговоров делегаций России и Украины на белорусско-польской границе может состояться 2 марта. Об этом заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Вторая встреча делегаций России и Украины может пройти 2 марта
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Воскресенский заявил, что, по его предварительной информации, переговоры должны состояться завтра.

Он также сообщил, что 1 марта в Минск начнут прибывать первые участники делегаций.

Первый раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии состоялся 28 февраля и продлился около пяти часов. 

По словам помощника российского президента Владимира Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

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