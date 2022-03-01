Вторая встреча делегаций России и Украины может пройти 2 марта
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Воскресенский заявил, что, по его предварительной информации, переговоры должны состояться завтра.
Он также сообщил, что 1 марта в Минск начнут прибывать первые участники делегаций.
Первый раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии состоялся 28 февраля и продлился около пяти часов.
По словам помощника российского президента Владимира Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.