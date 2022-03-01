Пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ жительница ДНР скончалась

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Пострадавшая при обстреле со стороны украинской армии жительница населённого пункта Ясное в Донецкой Народной Республике скончалась, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ жительница ДНР скончалась
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«По уточнённой информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась», — говорится в сообщении СЦКК.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением».

28 февраля при проведении восстановительных работ в Донецке в результате обстрела погиб слесарь ГК «Донбассгаз», ещё двое сотрудников получили тяжёлые ранения.

Рабочие устраняли последствия предыдущей атаки ВСУ.

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