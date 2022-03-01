Пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ жительница ДНР скончалась
- РИА Новости
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«По уточнённой информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась», — говорится в сообщении СЦКК.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением».
28 февраля при проведении восстановительных работ в Донецке в результате обстрела погиб слесарь ГК «Донбассгаз», ещё двое сотрудников получили тяжёлые ранения.
Рабочие устраняли последствия предыдущей атаки ВСУ.