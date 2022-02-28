В Минобороны заявили о поражении ВКС России шести колонн украинской бронетехники

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолёта и вертолёта, а также 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Донецкой Народной Республики продвинулись на 16 км и овладели населённым пунктом Заможное.