В Минобороны заявили о поражении ВКС России шести колонн украинской бронетехники

Короткая ссылка
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны заявили о поражении ВКС России шести колонн украинской бронетехники
  • AFP
  • © STR

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолёта и вертолёта, а также 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Донецкой Народной Республики продвинулись на 16 км и овладели населённым пунктом Заможное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить