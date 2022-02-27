Белорусский политолог: делегация Украины ещё не доехала до места переговоров с Россией

Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что украинская делегация ещё не приехала на переговоры с российской стороной на белорусско-украинской границе.

«По моим данным, украинская делегация ещё не доехала», — сказал Воскресенский.

Он также отметил, что, по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек».

Ранее стало известно, что Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области в Белоруссии. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию от украинской стороны о подтверждении проведения переговоров.