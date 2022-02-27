Белорусский политолог: делегация Украины ещё не доехала до места переговоров с Россией
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«По моим данным, украинская делегация ещё не доехала», — сказал Воскресенский.
Он также отметил, что, по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек».
Ранее стало известно, что Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области в Белоруссии. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию от украинской стороны о подтверждении проведения переговоров.