Белорусский политолог: делегация Украины ещё не доехала до места переговоров с Россией

Короткая ссылка
Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что украинская делегация ещё не приехала на переговоры с российской стороной на белорусско-украинской границе.
Белорусский политолог: делегация Украины ещё не доехала до места переговоров с Россией
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«По моим данным, украинская делегация ещё не доехала», — сказал Воскресенский.

Он также отметил, что, по его данным, с украинской стороны будет «небольшая делегация, четыре-пять человек».

Ранее стало известно, что Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области в Белоруссии. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская делегация уже собиралась уезжать, но получила информацию от украинской стороны о подтверждении проведения переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить