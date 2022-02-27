«НАТО допускает агрессивные высказывания»: Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он отметил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, а высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ. Ранее Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии, о начале встречи пока не сообщалось.
«НАТО допускает агрессивные высказывания»: Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства
  • AP
  • © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 27 февраля 2022

    В Горловке в результате обстрела газопровода произошла утечка газа, труба была перекрыта, газ перенаправлен для населения по другой магистрали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

  • В Росавиации и Ростуризме сообщили о формировании списков российских граждан, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа.

    «Этим вопросом занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД», — говорится в сообщении.

  • Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в Европе RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе», — сказал он.

  • Боевая активность продолжается во всей линии соприкосновения на территории ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.

    «Противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

  • Главы МИД ЕС договорились полностью закрыть воздушное пространство для России. 

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков.

  • Жители Николаевки, которую 25 февраля освободили от сил ВСУ, рассказали, как отреагировали на приход военных РФ и ДНР. 

  • Албания закрывает с воскресенья воздушное пространство для российских авиакомпаний.

  • 15 мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней, ещё 34 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК.

  • ФИФА запретила использовать флаг и гимн России на матчах национальной сборной.

    Также организация намерена обсудить вопрос отстранения сборной России от международных соревнований.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить