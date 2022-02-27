«НАТО допускает агрессивные высказывания»: Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства
- AP
- © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool
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27 февраля 2022
В Горловке в результате обстрела газопровода произошла утечка газа, труба была перекрыта, газ перенаправлен для населения по другой магистрали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
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В Росавиации и Ростуризме сообщили о формировании списков российских граждан, которым необходимо оказать содействие в возвращении на Родину из-за рубежа.
«Этим вопросом занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД», — говорится в сообщении.
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Главы МИД ЕС договорились запретить вещание в Европе RT и Sputnik, заявил в воскресенье журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе», — сказал он.
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Боевая активность продолжается во всей линии соприкосновения на территории ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
«Противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Главы МИД ЕС договорились полностью закрыть воздушное пространство для России.
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз договорился об отключении от SWIFT ряда российских банков.
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Жители Николаевки, которую 25 февраля освободили от сил ВСУ, рассказали, как отреагировали на приход военных РФ и ДНР.
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Албания закрывает с воскресенья воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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15 мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск за 11 дней, ещё 34 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК.
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ФИФА запретила использовать флаг и гимн России на матчах национальной сборной.
Также организация намерена обсудить вопрос отстранения сборной России от международных соревнований.