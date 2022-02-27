«НАТО допускает агрессивные высказывания»: Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он отметил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, а высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ. Ранее Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Белоруссии, о начале встречи пока не сообщалось.