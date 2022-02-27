Экс-премьер Украины Азаров высказался о действиях Зеленского как президента

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о действиях Владимира Зеленского как президента Украины.
Экс-премьер Украины Азаров высказался о действиях Зеленского как президента
  • Gettyimages.ru

Азаров отметил, что когда он занимал пост главы правительства, то старался приглашать опытных, знающих больше него в тех или иных отраслях людей.

По его словам, когда ему нужно было решить какой-то вопрос, то он их выслушивал.

«Я надеялся, что Зеленский сделает то же самое, а он сделал ровно противоположное. Он стал назначать тех, с кем дружил когда-то, с кем участвовал в команде КВН. Своего соседа, абсолютно пустого человека Ивана Баканова, назначил председателем СБУ. Что этот Баканов понимает?» — заявил экс-премьер Украины.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров российской и украинской делегаций.

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