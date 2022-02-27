Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры российской и украинской делегаций

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров российской и украинской делегаций.
Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры российской и украинской делегаций
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«Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но всё же шанс», — заявил Зеленский в обращении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что не исключает достижения мира по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Гомельской области.

Участники переговоров прибывают к месту их проведения в Белоруссии.

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