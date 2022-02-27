Минобороны: российские ВС с начала спецоперации поразили 1067 военных объектов Украины

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Российские вооружённые силы с начала спецоперации поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.
Минобороны: российские ВС с начала спецоперации поразили 1067 военных объектов Украины
  • © Pierre Crom/Getty Images

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими вооружёнными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

По его словам, в том числе поражены 27 пунктов управления и узлов связи Вооружённых сил Украины, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций.

Ранее ФСБ сообщила о переходе ещё девяти украинских пограничников на территорию России.

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