ФСБ сообщила о переходе ещё девяти украинских пограничников на территорию России

Ещё девять украинских пограничников, отказавшихся далее служить на Украине, в воскресенье, 27 февраля, перешли на территорию России.

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Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Ранее в Минобороны России заявили, что в районе острова Змеиный 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России.