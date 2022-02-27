ФСБ сообщила о переходе ещё девяти украинских пограничников на территорию России

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Ещё девять украинских пограничников, отказавшихся далее служить на Украине, в воскресенье, 27 февраля, перешли на территорию России.
ФСБ сообщила о переходе ещё девяти украинских пограничников на территорию России
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе острова Змеиный 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России.

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