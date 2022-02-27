ФСБ сообщила о переходе ещё девяти украинских пограничников на территорию России
Ещё девять украинских пограничников, отказавшихся далее служить на Украине, в воскресенье, 27 февраля, перешли на территорию России.
- © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Ранее в Минобороны России заявили, что в районе острова Змеиный 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен