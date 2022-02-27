В ДНР заявили о повреждении хлебокомбината в результате обстрела ВСУ

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что в результате обстрела посёлка Еленовка военными формированиями Украины в Донецкой Народной Республике был повреждён хлебокомбинат.
В ДНР заявили о повреждении хлебокомбината в результате обстрела ВСУ
  • © РИА Новости / Андрей Коц

Об этом говорится в Telegram-канале ДНР СЦКК.

«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ населённого пункта Еленовка повреждён Еленовский комбинат хлебопродуктов ГК «Аграрный Донбасс». Зафиксировано три попадания в элеватор, повреждён четвёртый бункер зернохранилища», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что повреждение привело к тому, что около 50 т зерна высыпалось.

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении средствами ПВО пяти ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинских войск.

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