В ДНР заявили о повреждении хлебокомбината в результате обстрела ВСУ
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Об этом говорится в Telegram-канале ДНР СЦКК.
«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ населённого пункта Еленовка повреждён Еленовский комбинат хлебопродуктов ГК «Аграрный Донбасс». Зафиксировано три попадания в элеватор, повреждён четвёртый бункер зернохранилища», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что повреждение привело к тому, что около 50 т зерна высыпалось.
Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении средствами ПВО пяти ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинских войск.